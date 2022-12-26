Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:07, 26 декабря 2022Экономика

Ценам на российскую нефть предрекли рост

Аналитик Исаков заявил о вероятности роста цен на российскую нефть

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В обозримом будущем существуют предпосылки роста цен на российскую нефть, в том числе выше установленного санкционного потолка. В первую очередь речь идет об ожиданиях по возможному балансу спроса и предложения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«Со стороны спроса, углеводороды останутся основой мировой энергетики еще в течение как минимум нескольких десятилетий, и потребность в нефти может продолжить рост, — считает аналитик. — А с точки зрения предложения, недостаточные инвестиции в будущую добычу в течение прошедших нескольких лет могут не позволить вывод на рынок достаточного объема "черного золота"».

Исаков также обратил внимание на другие, тактические факторы, играющие в пользу возможного роста котировок.

«Это прекращение распродажи нефти из стратегических резервов США и ослабление ковидных ограничений в Китае», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин назвал причиной снижения курса рубля падение цен на нефть. Он также подчеркнул, что курс национальной валюты по-прежнему колеблется в том диапазоне, который наблюдался с конца мая, и реагирует на те же причины, а именно — на падение доходов экспортеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
Стилист Карцев высмеял наряд Шэрон Стоун со словами «в костюме Баскова»
«Адмирал Головко» вышел в Балтийское море на второй этап испытаний
Россиянке прислали повестку в военкомат на умершего в 2,5 года сына
Филиппа Киркорова захотели привлечь к ответственности из-за танца на кресте
В Азербайджане появилось представительство производителя «Байрактаров»
Россиянка убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»
В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»
Находившийся в депрессии российский депутат умер в отеле во время отпуска
Американский полковник рассказал о мобилизации подростков на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.