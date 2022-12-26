Ценам на российскую нефть предрекли рост

Аналитик Исаков заявил о вероятности роста цен на российскую нефть

В обозримом будущем существуют предпосылки роста цен на российскую нефть, в том числе выше установленного санкционного потолка. В первую очередь речь идет об ожиданиях по возможному балансу спроса и предложения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«Со стороны спроса, углеводороды останутся основой мировой энергетики еще в течение как минимум нескольких десятилетий, и потребность в нефти может продолжить рост, — считает аналитик. — А с точки зрения предложения, недостаточные инвестиции в будущую добычу в течение прошедших нескольких лет могут не позволить вывод на рынок достаточного объема "черного золота"».

Исаков также обратил внимание на другие, тактические факторы, играющие в пользу возможного роста котировок.

«Это прекращение распродажи нефти из стратегических резервов США и ослабление ковидных ограничений в Китае», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин назвал причиной снижения курса рубля падение цен на нефть. Он также подчеркнул, что курс национальной валюты по-прежнему колеблется в том диапазоне, который наблюдался с конца мая, и реагирует на те же причины, а именно — на падение доходов экспортеров.