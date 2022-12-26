Стало известно о вручении украинцам повесток от ликвидированного военкомата

Подпольщик Лебедев заявил о выдаче жителям Николаева повесток ликвидированного военкомата

Координатор подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаеве жителям вручают повестки от ликвидированного военкомата. Об этом стало известно РИА Новости.

По его словам, в центре города и в спальных районах военнослужащие раздают мужчинам повестки, на которых в печати есть код Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ), требуют документы и записывают в журнал личные данные, телефонные номера и сведения о прописке.

Лебедев добавил, что указанная в коде организация определяется как «Корабельный районный военный комиссариат», которого уже не существует. В этом случае возможны проблемы со статусом украинских военнослужащих и выплатой компенсаций по ранению или гибели, пояснил он.

«Пробил по базе — предприятие ликвидировано, нет никакого военкомата. Скорее всего, вы будете записаны в добровольцы, а остальное будут ваши проблемы», — заключил подпольщик.

В ноябре активист подполья в Николаеве рассказал об облавах, которые устраивает Служба безопасности Украины (СБУ) в городе для того, чтобы найти связанных с Россией людей. По его словам, проверки украинские силовики устраивают на всех блокпостах, проверяют машины и квартиры, фотографируют документы и переписки в телефоне.

