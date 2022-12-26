Названы готовые покупать нефть из России по цене выше потолка страны

Аналитик Исаков допустил торговлю нефтью из России по ценам выше установленного потолка

У России появится возможность торговать нефтью выше установленного потолка цен в случае, если будут найдены возможности транспортировки и страховки. В покупке могут быть заинтересованы крупнейшие мировые потребители, в частности, Китай и Индия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

«У России появится такая возможность, если будут найдены возможности транспортировки и страховки собственными силами, или силами "дружественных" стран, а также, соответствующим образом сложится рыночная конъюнктура», — считает аналитик.

Он заметил, что нефть останется востребованным товаром еще длительное время, а востребованный товар всегда найдет дорогу к покупателю. Динамика цен, по словам Исакова, будет определяться спросом и предложениям. Он допустил, что сумма этих факторов позволит продавать нефть выше установленного порога цен.

«Для ряда крупнейших потребителей в мире, таких, как Китай, Индия, возможность покупать этот ключевой ресурс со скидкой, пусть даже и выше произвольно назначенного порога, наверняка окажется важнее потребности демонстрировать солидарность со странами, вводящими такие ограничения», — считает собеседник «Ленты.ру».

Падение цен на нефть после вступления 5 декабря в силу потолка цен признал вице-премьер Александр Новак. По его оценке, ситуация выправится в пределах четырех месяцев, когда будут налажены новые логистические направления.