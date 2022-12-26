«Ъ»: на Дальнем Востоке начались проблемы с приемом жидких опасных грузов из Китая

Компания FESCO, владелец Владивостокского морского торгового порта, временно остановила прием жидких опасных грузов, в первую очередь клеев, растворителей и красок из Китая. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

В письмах грузоотправителям FESCO указала, что больше не принимает заявки на перевозки таких грузов в «бочках» и «еврокубах» на морских маршрутах с дальнейшим следованием по железной дороге. Сама компания от комментариев отказалась.

Однако источник, знакомый с ситуацией, указал, что проблемы начались из-за переполненности площадей для хранения таких грузов в порту. Для них имеются строгие нормативы, нарушать которые нельзя из-за угрозы аварий, и пока не вывезут скопившиеся объемы, новых поставок можно не ждать. По его словам, исторически опасные жидкие грузы принимали порты Северо-Запада, но в настоящее время они не загружены из-за санкций, а поставки через Новороссийск идут по минимуму.

Другой собеседник издания объяснил возникшие трудности отсутствием согласованных единых требований для погрузки с китайской стороны. Россия в этом году изменила собственные нормативы погрузки, но во многих приходящих партиях товара они не исполняются. В результате контейнеры приходится задерживать на доукрепление, а это означает полную разгрузку, переупаковку и обратную загрузку, что зачастую отнимает целый рабочий день.

В Союзе переработчиков пластмасс (СПП) утверждают, что у ряда покупателей с осени застряли десятки контейнеров с грузами, что приводит к срыву поставок и нарушению производственных процессов.

Глава отраслевой организации Петр Базунов также отметил, что китайские поставщики продолжают паковать грузы по собственным правилам, и заставить их исполнять российские нормативы — нетривиальная задача. В СПП призвали договориться об особых условиях и единых правилах для тары, иначе на решение проблемы понадобится несколько лет.

Ранее FESCO сообщала, что по итогам января-октября 2022 года российский рынок контейнерных перевозок снизился на 15,8 процента в годовом выражении.