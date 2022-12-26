9Honey: в Австралии девочка родилась с внутренними органами вне брюшной полости и выжила

У жителей австралийского штата Квинсленд Ханны и Саймона Кокс родилась дочь с внутренними органами вне брюшной полости. Об этом сообщает 9Honey.

На 12-й неделе беременности Ханна узнала, что у ее ребенка омфалоцеле (эмбриональная грыжа) — редкая аномалия развития, при которой грыжевой мешок с внутренними органами оказывается вне брюшной полости. На 39-й неделе беременности команда из десяти хирургов, анестезиологов, неонатологов, акушерок и медперсонала провела женщине кесарево сечение. После рождения ребенка сразу отвезли в реанимацию. Мать смогла увидеть новорожденную дочь лишь спустя несколько часов. «Она была обмотана пластиком, повсюду были шнуры и провода», — вспоминает Ханна.

Несмотря на опасения врачей, девочка, которую назвали Элси, выжила. Первоначально планировалось провести операцию и поместить выпяченные органы в брюшную полость, но этому помешало состояние новорожденной. Вместо операции грыжевой мешок с органами покрыли мазью и перебинтовали, чтобы поверх него могла вырасти кожа.

Спустя время печень и желудок девочки сами вернулись в брюшную полость под действием силы тяжести. Сейчас Элси может лежать на животе и двигаться. Она хорошо усваивает твердую пищу, однако ей по-прежнему требуется назогастральный зонд, через который подаются дополнительные питательные вещества.

«Мы влюблены в Элси. Она сразу же завладела нашими сердцами, стала нашим миром и сделала нашу жизнь намного лучше. Мы с удовольствием наблюдаем за тем, как она растет и делает что-то впервые, это невероятно волнующе», — говорит Ханна.

Ранее сообщалось, что в Англии ребенок родился «вывернутым наизнанку» из-за редкого заболевания. Поначалу мальчика кормили через катетер.

