В Пермском крае открыли новый экокурорт

В Пермском крае открыли новый горнолыжный комплекс рядом с Белогорским монастырем

В Пермском крае открыли новый горнолыжный комплекс — он находится в Кунгурском районе рядом с Белогорским монастырем. О запуске проекта сообщил глава округа Вадим Лысанов, его слова приводит Ura.ru.

«Экокурорт находится недалеко от Белогорского монастыря. Здесь чистый и благодатный воздух, величественная красота природы», — рассказал Лысанов.

Мэр добавил, что протяженность трасс горнолыжного комплекса составляет от 1000 до 1200 метров. В прокате доступны 150 пар новых лыж и 30 сноубордов. На вершину горы отдыхающих доставляет бугельный подъемник. Как уточняется на сайте курорта, парк «Белогорье» находится в 100 километрах от Перми, рядом с Белой горой. В инфраструктуру комплекса входят четыре новые трассы, фрирайд (зона свободного катания), бейби-лифт (детский подъемник) и отдельная трасса для катания на «ватрушках».

Белогорский монастырь, который также называет Уральским Афоном — одна из самых популярных достопримечательностей Пермского края. Он получил название от Белой горы, на которой расположен. Кроме того, здесь долго не тает снег.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в Бугульме, Республика Татарстан, пройдет новогодняя лыжная гонка «Вечерняя Бугульма». Уникальностью соревнований является проведение в темное время суток при искусственном освещении трассы. К гонке допускаются только спортсмены, имеющие соответствующую подготовку.