Назван худший продукт Apple в 2022 году

Digital Trends : MacBook Pro на M2 стал самым разочаровывающим девайсом Apple

Авторы известного IT-издания Digital Trends назвали худший продукт Apple в 2022 году. Об этом сообщается на сайте портала.

Журналисты объяснили свой выбор тем, что представленный в 2022 году MacBook Pro получил старый дизайн, который применялся в компьютерах Apple более шести лет. Также специалисты отметили, что девайс не имеет права называться Pro и относиться к устройствам, предназначенным для профессиональной аудитории.

«Это ноутбук, которого просто не должно быть», — заявили авторы. По их словам, разочаровавшая их модель имеет тот же чип M2, который получил ультрабук MacBook Air. Однако оба компьютера имеют примерно одинаковую производительность. При этом MacBook Air доступен за 1199 долларов, а MacBook Pro — 1299 долларов, или около 88 тысяч рублей.

Журналисты отметили, что ноутбук получил сенсорную полоску Touch Bar, которую ранее сильно критиковали пользователи MacBook. «В контексте других вариантов, которые у вас есть в линейке MacBook, этот девайс просто нет смысла покупать», — подытожили авторы медиа.

Ранее журналисты издания ZDNet перечислили лучшие гаджеты 2022 года. К ним отнесли смартфон iPhone 14 Pro Max, планшет Samsung Galaxy S8 Plus, ноутбук MacBook Air M2, телевизор Samsung Neo QLED 8K QN800B TV.