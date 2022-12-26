Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:00, 26 декабря 2022Моя страна

В Сочи обнаружили новый вид подснежника

В нацпарке Сочи обнаружили новый для науки вид подснежника

Фото: Сочинский национальный парк

В Сочинском нацпарке в известняковых каньонах предгорий юго-восточной части Сочи ученые обнаружили новый для науки вид подснежника. Об этом сообщает КИ News.

Подснежник назвали Galanthus lebedevae Timukhin et Tuniyev — в честь ботаника Александры Лебедевой, долгое время работавшей в Кавказском заповеднике и первой обратившей внимание на своеобразие подснежников с известняковых скал.

Итогом исследования, которое длилось около 40 лет, стало описание подснежника. Данные подкрепили в 2021 году результатами исследований ДНК разных популяций, которые позволили подтвердить факт нового для науки вида подснежника.

Данный подснежник растет в каньонах Сочи, Агуры, Хосты, Кудепсты, Мзымты и Псоу на высоте 50-300 метров над уровнем моря. Он отличается от других видов подснежников, встречающихся в Сочи, содержанием ядерной ДНК, фенологией и экологией. Специалисты предполагают, что появление подснежника Лебедевой проходило в условиях наиболее теплого предгорного участка Колхидского рефугиума третично-реликтовых видов.

Ранее сообщалось, что в Тульской области на территории Заокского района обнаружили редкое растение из Красной книги — волчье лыко. Оно представляет из себя маловетвистый кустарник до полутора метров высотой с поверхностной корневой системой. Такое растение встречается на территории почти всей Европы. Оно цветет сразу после схода снега, примерно во второй половине апреля. Его плоды ядовиты и вызывают боль и жжение в горле, рвоту, при более сильных отравлениях — потерю сознания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине
Стилист Карцев высмеял наряд Шэрон Стоун со словами «в костюме Баскова»
«Адмирал Головко» вышел в Балтийское море на второй этап испытаний
Россиянке прислали повестку в военкомат на умершего в 2,5 года сына
Филиппа Киркорова захотели привлечь к ответственности из-за танца на кресте
В Азербайджане появилось представительство производителя Bayraktar
Россиянка убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»
В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»
Находившийся в депрессии российский депутат умер в отеле во время отпуска
Американский полковник рассказал о мобилизации подростков на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.