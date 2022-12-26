Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:20, 26 декабря 2022Путешествия

Раскрыта стоимость туров по доступным для россиян зарубежным направлениям

Стоимость путевок в Египет на зимних каникулах стартует от 70 тысяч рублей

Фото: Angelo Abear / Unsplash

Отечественным путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в зарубежных странах, доступных на прямых рейсах из России, на предстоящих зимних каникулах. Об этом сообщает Sport24.

Так, наиболее выгодно провести новогодние праздники предлагается в Египте — средняя цена тура по данному направлению на двоих отдыхающих с проживанием и питанием по системе «все включено» стартует от 70 тысяч рублей. Перелет из Москвы до курорта Шарм-эш-Шейх на одного человека в одну сторону стоит не менее 32 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Также отдохнуть на Новый год по приемлемой цене россияне могут в ОАЭ — стоимость путевок на двоих в Дубай стартует от 70 тысяч рублей за семь дней. Из Москвы на курорты ОАЭ предлагается улететь за 30 тысяч рублей в одну сторону на одного человека. Дороже обойдется путешествие в Турцию и Таиланд, куда недельные туры стоят от 100 тысяч рублей. При этом средняя стоимость перелета из Москвы до Стамбула в одну сторону на одного человека — около 30 тысяч рублей, в Бангкок — от 100 тысяч.

«Еще один курорт, который потянет далеко не каждый россиянин. Мальдивы — рай для тех, кто любит отметить Новый год в спокойной и умиротворенной обстановке. Здесь вам не будут досаждать громкой музыкой, бесконечными вечеринками и фейерверками», — говорится в публикации. В декабре 2022 года цена семидневных туров на двоих туристов в среднем составляет 150 тысяч рублей. Цена на перелет из Москвы до Мале начинается от 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы выбрали одно неожиданное зарубежное направление для отдыха на новогодние праздники — Карибы. Лидирующую позицию в карибских продажах туроператоров занимает Венесуэла.

Детская прогулка по легендарным местам
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярного препарата
Поджигателям военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт
Девочка родилась с внутренними органами вне брюшной полости и выжила
Пэрис Хилтон снялась в нижнем белье в честь Рождества
Российская пенсионерка с восьмилетней внучкой погибли из-за электрообогревателя
Раскрыта стоимость туров по доступным для россиян зарубежным направлениям
Москвичи стали чаще есть фастфуд
UFC назвал лучшего бойца 2022 года
В Москве задержали двух подозреваемых в изнасиловании россиянки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.