Раскрыта стоимость туров по доступным для россиян зарубежным направлениям

Стоимость путевок в Египет на зимних каникулах стартует от 70 тысяч рублей

Отечественным путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в зарубежных странах, доступных на прямых рейсах из России, на предстоящих зимних каникулах. Об этом сообщает Sport24.

Так, наиболее выгодно провести новогодние праздники предлагается в Египте — средняя цена тура по данному направлению на двоих отдыхающих с проживанием и питанием по системе «все включено» стартует от 70 тысяч рублей. Перелет из Москвы до курорта Шарм-эш-Шейх на одного человека в одну сторону стоит не менее 32 тысяч рублей.

Также отдохнуть на Новый год по приемлемой цене россияне могут в ОАЭ — стоимость путевок на двоих в Дубай стартует от 70 тысяч рублей за семь дней. Из Москвы на курорты ОАЭ предлагается улететь за 30 тысяч рублей в одну сторону на одного человека. Дороже обойдется путешествие в Турцию и Таиланд, куда недельные туры стоят от 100 тысяч рублей. При этом средняя стоимость перелета из Москвы до Стамбула в одну сторону на одного человека — около 30 тысяч рублей, в Бангкок — от 100 тысяч.

«Еще один курорт, который потянет далеко не каждый россиянин. Мальдивы — рай для тех, кто любит отметить Новый год в спокойной и умиротворенной обстановке. Здесь вам не будут досаждать громкой музыкой, бесконечными вечеринками и фейерверками», — говорится в публикации. В декабре 2022 года цена семидневных туров на двоих туристов в среднем составляет 150 тысяч рублей. Цена на перелет из Москвы до Мале начинается от 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы выбрали одно неожиданное зарубежное направление для отдыха на новогодние праздники — Карибы. Лидирующую позицию в карибских продажах туроператоров занимает Венесуэла.