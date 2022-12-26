Мужчина 30 лет по ошибке отсидел в тюрьме и получил пулю на похоронах

NBC News: ошибочно осужденный мужчина 30 лет отсидел в тюрьме и получил пулю на похоронах

Ошибочно осужденный житель американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, провел около тридцати лет в тюрьме, вышел на свободу и через год и десять месяцев получил смертельную пулю на похоронах. Об этом сообщает NBC News.

Кристофера Уильямса обвинили тройном убийстве и убийстве Майкла Хейнсуорта, совершенных в 1989 году. Суд признал Уильямса и его предполагаемого сообщника Троя Коулстоня признали виновными в обоих преступлениях в 1992 и 1993 годах.

Более 30 лет спустя после убийств прокуратура отменила приговоры Уильямсу. Дела были пересмотрены после того как выяснилось, что в процессе использовались сомнительные свидетельские показания. Кроме того, улики, указывавшие на невиновность мужчины, не были предоставлены полицией его адвокатам. Из-за судебной ошибки мужчина отсидел за чужие преступления почти три десятилетия.

Уильямс был освобожден в феврале 2021 года. С тех пор он работал плотником и собирался начать собственный строительный бизнес, куда планировал нанимать освобожденных заключенных. Но его планам не суждено было сбыться, так как он был смертельно ранен выстрелом в голову во время похорон в пятницу, 16 декабря. Мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Адвокат Уильямса Стюарт Лев заявил: «Это ужасная трагедия. Из-за несовершенства системы правосудия этот парень провел несколько десятилетий в тюрьме. 25 лет он ожидал исполнения смертного приговора за преступления, которых не совершал», — сказал он.

По данным издания, задержать стрелявшего в Уильямса человека по горячим следам не удалось.

Ранее сообщалось, что невиновный житель штата Массачусетс в США провел в тюрьме 27 лет по ошибочному обвинению в убийстве и вооруженном ограблении и вышел на свободу в 48 лет. В ходе заседания Верховного суда округа Саффолк адвокат мужчины Деннис Туми заявил, что обвинения в убийстве и ограблении в отношении его клиента должны быть отменены из-за некорректно проведенного полицейского расследования.

