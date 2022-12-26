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09:47, 26 декабря 2022Ценности

Жена Стэйтема вышла в свет в прозрачных брюках

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в прозрачных брюках Saint Laurent

Кадр: @rosiehw

Британская супермодель и жена актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в откровенном образе. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Одна из «ангелов» Victoria's Secret сфотографировалась в свитере из искусственного меха черного цвета и кружевных брюках в тон люксового бренда Saint Laurent, прозрачная ткань которых оголяла ее ноги. В качестве аксессуаров манекенщица выбрала небольшие серьги-кольца и кольцо, при этом волосы она распустила.

Знаменитость вновь стала матерью в феврале — модель родила дочь Изабеллу от телезвезды Джейсона Стэйтема, с которым она состоит в отношениях с 2010 года. Пара уже воспитывает сына Джека Оскара Стэйтема, который появился на свет 24 июня 2017 года.

В марте 2021 года Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки нового номера модного издания Elle. На одном из опубликованных в сети кадров манекенщица позирует на розовом фоне в белом топе, через который просвечивает грудь, и трусах на высокой талии.

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Карина Черных
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