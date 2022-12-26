В США захотели ввести уголовную ответственность за дезинформацию о выборах

NYT: в США планируют ввести уголовное наказание за дезинформацию о выборах в 2023 году

Члены Демократической партии США хотят ввести уголовное наказание за распространение недостоверной информации о выборах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что планируется также создать автоматические системы регистрации избирателей. Кроме того, нововведения предполагают предварительную регистрацию подростков для участия в выборах и возвращение права голоса бывшим заключенным. Демократы приготовились перейти в наступление в следующем году, пишет издание.

Отмечается, что это связано с итогами промежуточных выборов в Конгресс США, а также с результатами голосований за определение губернаторов штатов. «На промежуточных выборах избиратели по всей стране отклонили наиболее ярко выраженных республиканских кандидатов, которые использовали ложные утверждения об американских выборах и пообещали изменить правила в интересах своей партии», — говорится в публикации. Свою победу на выборах демократы восприняли как право на то, чтобы сделать голосование проще и доступнее, указывает NYT.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.