В Совбезе назвали задачу властей в новых российских регионах

Медведев: Россия должна сделать жизнь в новых регионах благополучной и безопасной

Руководству России предстоит не только защитить новые регионы страны, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной и комфортной, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете».

По словам политика, год прошел под девизом «Своих не бросаем». «Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной», — подчеркнул он. По его словам, миллионы россиян должны обрести веру в будущее. Речь идет о защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд, объяснил он.

«Наша задача — в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной», — назвал Медведев задачу властей.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — были приняты в состав России 30 сентября после подписания соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о возвращении данных территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в новых регионах остается сложной.

