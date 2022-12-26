Политолог заявил о «мучительном выборе» Казахстана

Политолог Жарихин: Казахстан оказался перед мучительным выбором между Россией и Западом

Россия ждала большей поддержки от Казахстана в преодолении последствий западных санкций. Тем не менее нежелание страны ее оказать было предсказуемым, так как Казахстан сильно зависит от американских энергетических монополий и опасается давления на собственную экономику, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он подчеркнул, что стране пришлось сделать «мучительный выбор».

«Конечно, Россия ждала большей поддержки, но не получила ее. Дело в том, что страна сильно включена в глобализационные процессы, зависит от американских энергетических монополий, владеющих значительным количеством казахстанских ресурсов, так что оказать какую-либо помощь для страны довольно непросто. Слишком много инструментов давления на экономику Казахстана оказалось в руках США», — объяснил политолог.

Он заметил, что до последнего времени перед страной не стоял вопрос выбора между Россией и Западом. Страна всегда проводила многовекторную политику, развивала экономические отношения по обоим направлениям. Но теперь наступило время выбора.

«Выбор этот достаточно мучительный. Я думаю, Казахстан пытается в максимальной степени сохранить экономические отношения с Россией, причем, не всегда публичные. Вместе с тем заявления об отказе в поддержке обхода санкций призваны нейтрализовать давление, которое на страну оказывает Запад», — считает Жарихин.

Казахстан не станет вводить против России санкции по примеру западных стран, однако не будет и помогать обходить их. Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

