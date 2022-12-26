Секс-эксперт назвала методы испытать новые эмоции в постели

Секс-эксперт Найт посоветовала иметь постоянного партнера и заниматься анальным сексом

В ближайшем будущем все больше людей будут заниматься анальным сексом и иметь постоянного партнера вместо временных любовников, уверена секс-эксперт Аннабель Найт и ее коллеги. Изданию Daily Star они назвали оригинальные методы испытать новые эмоции в постели и улучшить интимную жизнь.

Найт отметила, что в сфере секса тоже бывают модные тенденции, и назвала те, которые станут актуальными в 2023 году. «В принципе в сексе нет ничего нового, но он постоянно меняется и развивается, поскольку людей возбуждают новые и захватывающие занятия в спальне», — прокомментировала она.

По ее словам, анальный секс становится все более привлекательным занятием для любовников. При этом Найт отметила, что при занятии им пары часто упускают, что мужская простата является мощной эрогенной зоной. Специалист посоветовала не стесняться обсуждать эту тему, пробовать что-то новое, но не забывать про лубриканты.

Анальная игра — это марафон, а не спринт, и вы должны относиться к ней соответственно. Может потребоваться некоторое время, чтобы найти правильное место, скорость и глубину, поэтому не торопитесь. Если вы раньше не стимулировали простату, использование массажера простаты может привести к интенсивному оргазму, но нет необходимости форсировать его

Аннабель Найт секс-эксперт

Секс-эксперт также отметила, что люди все чаще ориентируются на поиск постоянного партнера, а не любовников на одну ночь. Наличие единственного человека в интимной жизни поможет получать больше удовольствия от самого процесса близости, а не только от оргазмов. Достижение оргазма, конечно, важно, но есть и другие приятные моменты, и теперь люди все чаще ищут целостный опыт, а не быстрое удовлетворение потребностей, пояснила Найт.

Эксперт по секс-технологиям Брайони Коул рассказала, что за время пандемии многие привыкли к виртуальным контактам. Но теперь люди, соскучившись по близкому общению, стремятся получить максимум эмоций и в виртуальном, и в реальном мирах.

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«Метавселенная имеет большой потенциал в области полового воспитания, личного счастья и поддержки сексуального здоровья, — прокомментировала она. — Кроме того, сочетание анонимности и интимности позволяют людям чувствовать себя более комфортно».

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