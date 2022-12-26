Бесплодная женщина забеременела благодаря обещанию сестры

Daily Mail: в Англии женщина пожертвовала свои яйцеклетки бесплодной сестре

30-летняя жительница английского графства Хэмпшир Кэтрин Пойнтер забеременела благодаря щедрому подарку старшей сестры Джоанны, которая стала ее донором яйцеклеток. Об этом сообщает Daily Mail.

В 14 лет у Кэтрин диагностировали лейкемию. Она прошла четыре курса химиотерапии и победила рак, однако болезнь вернулась, когда ей было 17 лет. После прохождения очередного курса химиотерапии Кэтрин стала бесплодной. «В то время меня не интересовало материнство. Мне просто нужно было выжить», — вспоминает она. Однако Джоанна, которая на четыре года старше Кэтрин, серьезно восприняла слова врачей и дала сестре обещание, что родит для нее ребенка, когда та захочет создать семью.

Спустя более 10 лет Кэтрин, победившая лейкемию, вспомнила о словах сестры. Джоанна была рада помочь сестре и предложила пожертвовать свои яйцеклетки. В скором времени Кэтрин пересадили донорские клетки, и она забеременела. «Интересно, что я могу быть биологической матерью и тетей одного и того же ребенка. Это немного озадачивает, но в нашей семье это абсолютно нормально», — признается Джоанна.

Кэтрин находится на восьмом месяце беременности и с нетерпением ждет появления первенца. Она благодарна сестре за возможность стать матерью и утверждает, что это событие сблизило их. «Я бы сама хотела когда-нибудь стать матерью, и когда придет время, я обязательно обращусь к Кэтрин за советом. Я безмерно горжусь ей и тем, как она справляется с трудностями в жизни. Нам так повезло, что она все еще с нами», — утверждает Джоанна.

Ранее сообщалось, что жительница США, 56-летняя Нэнси Хаак, родила дочь для своего сына Джеффа и его бесплодной жены Камбрии. Джефф, который находился рядом с матерью во время родов, утверждает, что это было «прекрасное мгновение».

