Россиянина осудили на 18 лет за совращение троих детей сожительницы

В Карелии осудили на 18 лет мужчину, 10 лет совращавшего 3 маленьких детей сожительницы

В Карелии суд приговорил к 18 годам лишения свободы 41-летнего местного жителя за совращение троих несовершеннолетних детей сожительницы. Об этом в понедельник, 26 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным в совершении семи преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также ряда преступлений об изготовлении порнографических материалов с использованием несовершеннолетних и за незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну.

По данным ведомства, фигурант десять лет домогался маленьких девочек. Кроме того, пытался изнасиловать одну из них. Он снимал свои действия на камеру и изготавливал порнографические материалы.

Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.