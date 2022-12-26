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19:52, 26 декабря 2022Путешествия

Друг умершего в Индии российского депутата назвал вероятную причину его смерти

Друг умершего в Индии депутата Антова предположил, что россиянину «что-то не то продали»

Фото: страница Павла Антова во «ВКонтакте»

Скончавшийся в Индии депутат Владимирского заксобрания Павел Антов мог умереть в результате несчастного случая. Вероятную причину смерти россиянина назвал его друг, художник из Владимира Михаил Рудник в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам Рудника, Антов «раньше выпивал, и порой весьма сильно», однако с этой привычкой окончательно расстался два года назад.

«В том штате, где они были, с алкоголем очень жестко. Я могу предположить, что что-то не то им продали. Произошел несчастный случай. В версию самоубийства Павла я не верю», — поделился друг Антова.

Собеседник издания добавил, что депутат был «человеком сильным, здоровым, в здравом уме».

О смерти 65-летнего владимирского предпринимателя, депутата областного заксобрания Павла Антова стало известно 26 декабря. Его тело нашли под окнами отеля в индийском городе Раягаде. Отмечалось, что за два дня до трагедии в этой же гостинице скончался друг россиянина.

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Дарья Рыбак
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