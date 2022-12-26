Тайвань зафиксировал массовое приближение летательных аппаратов и кораблей Китая

Тайвань заявил о приближении к острову 71 летательного аппарата и семи кораблей Китая

Военные Тайваня за последние сутки зафиксировало в зоне Тайваньского пролива семь кораблей Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 71 летательный аппарат, 47 из которых приближались к острову, пишет ТАСС со ссылкой на данные оборонного ведомства.

В ведомстве поделились информацией по состоянию на 06.00 (в Москве 01.00) понедельника, 26 декабря, о массовом появлении китайских военных недалеко от Тайваня. «Вокруг Тайваня был обнаружен 71 летательный аппарат и семь кораблей НОАК», — отметили в Минобороны. При этом 47 единиц военной авиации НОАК пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Они заходили в опознавательную зону системы противовоздушной обороны (ПВО) к югу от острова.

Военные Тайваня поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

В ноябре Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС. Министерство обороны Тайваня обвинило КНР в нежелании решить конфликт мирным путем.

