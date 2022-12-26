Мужчина не сумел записаться к стоматологу и вырвал себе 11 зубов плоскогубцами

Liverpool Echo: в Великобритании мужчина самостоятельно вырвал себе 11 зубов плоскогубцами

67-летний житель Великобритании Джордж Глинос самостоятельно удалил себе 11 зубов плоскогубцами. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Глинос утверждает, что неоднократно пытался записаться на прием к стоматологу в государственных клиниках, но так и не сумел этого сделать. В конце концов он занялся самолечением и за четыре года вырвал себе 11 зубов, которые хранит в прозрачной банке.

Когда зуб начинает болеть, мужчина расшатывает его в течение нескольких недель, а затем удаляет плоскогубцами. «Мне остается либо сидеть и терпеть боль, либо сделать все самому», — говорит он.

Глинос утверждает, что проблемы с зубами влияют на его личную жизнь, физическое и психическое здоровье. У мужчины остался только один зуб в нижней челюсти, которым он может откусывать еду. Глинос мучается от болей в животе, с трудом ест, у него проблемы с пищеварением.

Ранее сообщалось, что 42-летняя Даниэль Уоттс из Велкобритании руками вырвала почти половину своих зубов. По словам женщины, в течение шести лет она обращалась ко множеству специалистов, однако ни один из них не соглашался принимать новых пациентов.

