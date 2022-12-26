Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:01, 26 декабря 2022Из жизни

Мужчина не сумел записаться к стоматологу и вырвал себе 11 зубов плоскогубцами

Liverpool Echo: в Великобритании мужчина самостоятельно вырвал себе 11 зубов плоскогубцами

Фото: Shutterstock

67-летний житель Великобритании Джордж Глинос самостоятельно удалил себе 11 зубов плоскогубцами. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Глинос утверждает, что неоднократно пытался записаться на прием к стоматологу в государственных клиниках, но так и не сумел этого сделать. В конце концов он занялся самолечением и за четыре года вырвал себе 11 зубов, которые хранит в прозрачной банке.

Когда зуб начинает болеть, мужчина расшатывает его в течение нескольких недель, а затем удаляет плоскогубцами. «Мне остается либо сидеть и терпеть боль, либо сделать все самому», — говорит он.

Материалы по теме:
За стеклянной стеной Девочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
За стеклянной стенойДевочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
29 июня 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Глинос утверждает, что проблемы с зубами влияют на его личную жизнь, физическое и психическое здоровье. У мужчины остался только один зуб в нижней челюсти, которым он может откусывать еду. Глинос мучается от болей в животе, с трудом ест, у него проблемы с пищеварением.

Ранее сообщалось, что 42-летняя Даниэль Уоттс из Велкобритании руками вырвала почти половину своих зубов. По словам женщины, в течение шести лет она обращалась ко множеству специалистов, однако ни один из них не соглашался принимать новых пациентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
Стало известно о возможной поездке Володина в Иран
Минобороны показало работу десантников в тылу спецоперации
Южная Корея сообщила о вторжении пяти беспилотников КНДР
Собчак описала свой новый дом тремя словами
Путин не станет поздравлять с Новым годом Байдена
Европейские запасы газа стали расти рекордными темпами
Дуэйн «Скала» Джонсон поделился видео с макияжем на лице
Россиянам раскрыли лайфхак для оплаты отечественными картами за рубежом
Мбаппе поставил ПСЖ ультиматум
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.