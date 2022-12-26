Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 26 декабря 2022Силовые структуры

Поджигателям военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт

Двоим фигурантам дела о поджоге военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Двоим фигурантам дела о поджоге военкомата в Югре, Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишину, переквалифицировали статью с умышленного повреждения имущества и хулиганства на теракт. Об этом сообщает ТАСС.

Их дела будут рассматриваться отдельно, их передали в Центральный окружной военный суд. Теперь молодым людям грозит до 20 лет колонии. По данным агентства, 4 мая этого года фигуранты закидали здание военного комиссариата в Нижневартовске семью коктейлями Молотова. Возгорание быстро потушили, в результате была повреждена отделка на площади одного квадратного метра.

Это один из первых примеров в России, когда попытка поджечь военкомат квалифицируется следствием как теракт.

30 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский предупредил об ответственности за поджоги военкоматов. Он отметил, что подобные противоправные действия расцениваются как теракты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ на Урале и Северном Кавказе
Женщина притворилась больной раком и выманила у соседей миллион рублей
На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению
Российский уголь стал хуже продаваться
Пожарного инспектора задержали по делу о сгоревшем приюте в Кемерове
Россиянам напомнили о продолжительности новогодних каникул
Определены районы Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью
Ну Украине придумали комбинированный вариант возвращения Крыма
Юрист назвал россиянам самый выгодный месяц для отпуска в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.