Поджигателям военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт

Двоим фигурантам дела о поджоге военкомата в Югре переквалифицировали статью на теракт

Двоим фигурантам дела о поджоге военкомата в Югре, Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишину, переквалифицировали статью с умышленного повреждения имущества и хулиганства на теракт. Об этом сообщает ТАСС.

Их дела будут рассматриваться отдельно, их передали в Центральный окружной военный суд. Теперь молодым людям грозит до 20 лет колонии. По данным агентства, 4 мая этого года фигуранты закидали здание военного комиссариата в Нижневартовске семью коктейлями Молотова. Возгорание быстро потушили, в результате была повреждена отделка на площади одного квадратного метра.

Это один из первых примеров в России, когда попытка поджечь военкомат квалифицируется следствием как теракт.

30 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский предупредил об ответственности за поджоги военкоматов. Он отметил, что подобные противоправные действия расцениваются как теракты.