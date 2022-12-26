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14:22, 26 декабря 2022Ценности

50-летняя блогерша раскрыла быстрый способ визуально омолодить кожу

TikTok-блогерша Эйми Монтгомери: витамин Е в жидком виде поможет избавиться от морщин

Фото: Shutterstock

Блогерша Эйми Монтгомери раскрыла быстрый способ визуально омолодить кожу. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам 50-летней инфлюэнсерши, улучшить внешний вид поможет использование витамина Е в жидком виде. Данный метод борьбы со старением передавался в ее семье из поколения в поколение, пояснила женщина. «Моя бабушка доверяла ему, моя мать доверяла ему. Когда вы наносите витамин Е на кожу, за ночь он заполняет все ваши морщины», — заявила юзерша, отметив, что указанное средство эффективно при устранении вредного воздействия солнечных лучей.

Монтгомери отметила, что для того, чтобы избавиться от признаков возрастных изменений, необходимо пить много воды. «Мой второй секрет — пить воду литрами», — заключила автор ролика.

В сентябре блогерша Фабби Сиснерос показала способ омолодить кожу и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала тюбик с надписью «Обезболивающая мазь от геморроя».

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Алина Гостева
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