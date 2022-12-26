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19:31, 26 декабря 2022Экономика

Украина повысит тариф на транзит нефти по «Дружбе» на 18 процентов

Украина увеличит тариф на транзит нефти по «Дружбе» с 1 января на 18,3 процента

Фото: Владимир Песляк / ТАСС

Украина повысит тарифы на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию. По данным российской компании «Транснефть», в 2023 году тариф на прокачку топлива вырастет на 18,3 процента. Такие подробности раскрывает ТАСС.

С 1 января тариф на транзит нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии взлетит на 2,1 евро, до 13,6 евро за тонну.

В ноябре официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что компания получила письмо «Укртранснафты» о подорожании транзита нефти в 2023 году. Тогда сообщалось, что украинская сторона объяснила желание увеличить тарифы ростом издержек, который произошел из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В последний раз Украина повышала тариф на прокачку нефти в Европу с 1 апреля 2022 года. До этого он в течение 14 месяцев составлял 8,6 евро за тонну.

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Варвара Кошечкина
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