FT: большие потери и измотанность ВСУ лишили Киев шансов на успешное контрнаступление

Большие потери и измотанность подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишил Киев шансов на успешный исход контрнаступления, которое власти Украины запланировали организовать зимой. Так готовность украинской армии к зимней наступательной операции против российских войск оценили обозреватели Financial Times (FT).

«Украинские войска сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов», — заявил изданию один из высокопоставленных советников Минобороны Британии.