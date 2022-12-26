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10:14, 26 декабря 2022Мир

На Западе оценили готовность ВСУ к зимнему контрнаступлению

FT: большие потери и измотанность ВСУ лишили Киев шансов на успешное контрнаступление

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Большие потери и измотанность подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишил Киев шансов на успешный исход контрнаступления, которое власти Украины запланировали организовать зимой. Так готовность украинской армии к зимней наступательной операции против российских войск оценили обозреватели Financial Times (FT).

«Украинские войска сталкиваются со своими собственными проблемами. У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов», — заявил изданию один из высокопоставленных советников Минобороны Британии.

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Виктория Кондратьева
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