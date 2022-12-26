В США усомнились в существовании Украины как государства

Американский правозащитник Барака усомнился в существовании Украины как государства

Американский правозащитник Аджаму Барака усомнился в существовании Украины как государства. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.

«Мы не можем продолжать притворяться, что нечто, называемое украинской нацией или государством с независимостью и суверенитетом, действительно существует», — написал он, добавив, что Украина с 2014 года используется Вашингтоном как источник «пушечного мяса».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что война была начата украинскими властями после государственного переворота в 2014 году.

Захват власти на Украине произошел в результате Майдана (Евромайдана) — массовых протестных акций в центре Киева и ряде других городов зимой 2013-2014 годов. Во время этих событий погибли 106 человек. Многие высшие чиновники, в том числе бывший президент страны Виктор Янукович, были вынуждены бежать за рубеж.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.