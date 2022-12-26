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19:27, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое

Социальная сеть «ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое в работе

Фото: sehoon ye / Unsplash

«ВКонтакте» опровергла утверждения о сбое в работе. В пресс-службе компании «Ленте.ру» рассказали, что неполадок в функционировании сервисов соцсети не зафиксировано.

«Все сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник, 26 декабря, РИА Новости со ссылкой на данные детектора сбоев от Brand Analytics сообщило, что в «ВКонтакте» произошел сбой. По данным агентства, на неполадки в работе соцсети жаловались пользователи из России, Америки и Азии. Отмечается, что проблемы якобы возникли в работе как веб-версии, так и мобильного приложения соцсети.

В прошлый раз «ВКонтакте» столкнулась со сбоем 12 октября. В компании сообщили, что у части пользователей могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов соцсети. Тогда с момента появления первых жалоб до окончательного решения проблем с загрузкой прошло менее полутора часов.

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Денис Савосин
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