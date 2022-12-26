В Польше объяснили сдачу военных ВСУ в плен при первой возможности

Обозреватель NDP Тохман: военные ВСУ сдаются в плен ВС РФ из-за ужасных условий службы

Обозреватель польской газеты Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцек Тохман объяснил сдачу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в плен при первой возможности. Об этом он написал в своей статье.

По словам Тохмана, украинские солдаты «живут в ужасных условиях и массово погибают». Происходит это по вине их командиров, а также из-за нехватки техники, питания, медикаментов и топлива, считает он. «Естественно, что голодные и дезориентированные украинские солдаты, которым дали неисправное оружие, сдаются при любой возможности», — объяснил журналист.

Тохман предположил, что украинские власти планируют ужесточить закон о дезертирах именно из-за тяжелого положения ВСУ, которые полностью деморализованы и дезориентированы. Но такой шаг может лишь усугубить ситуацию, предположил обозреватель. В частности, некомпетентные командиры получат беспрецедентную возможность шантажировать подчиненных и отдавать любой бесчеловечный приказ.

Ранее военный корреспондент Владлен Татарский сообщил, что российские войска взяли штурмом опорный пункт ВСУ на марьинском направлении, где им сдались в плен украинские солдаты, мобилизованные из Херсона.