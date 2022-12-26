Раскрыт правильный способ стирки домашнего халата

Сотрудники магазина Boux Avenue посоветовали стирать домашний халат при 40 градусах

Эксперты британской сети магазинов нижнего белья Boux Avenue раскрыли правильный способ стирки домашнего халата. Соответствующий материал приводит The Sun.

Так, удалять загрязнения с данного предмета гардероба необходимо после того, как он был надет примерно четыре раза. «Одна из главных причин чаще стирать свои халаты — это гигиенические соображения, поскольку иначе вы способствуете росту на них бактерий», — заявили сотрудники компании.

В то же время они посоветовали стирать указанные изделия при температуре 40 градусов Цельсия и использовать при этом мягкие моющие средства. Кроме того, их следует сушить не в сушильной машине, а на свежем воздухе и впоследствии размещать на вешалке, пояснили специалисты.

Ранее в декабре эксперт по энергетике и отоплению компании My Job Quote Мэтью Дженкинс назвал способы избежать неприятных запахов от одежды после стирки.