Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:27, 26 декабря 2022Ценности

Раскрыт правильный способ стирки домашнего халата

Сотрудники магазина Boux Avenue посоветовали стирать домашний халат при 40 градусах

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Эксперты британской сети магазинов нижнего белья Boux Avenue раскрыли правильный способ стирки домашнего халата. Соответствующий материал приводит The Sun.

Так, удалять загрязнения с данного предмета гардероба необходимо после того, как он был надет примерно четыре раза. «Одна из главных причин чаще стирать свои халаты — это гигиенические соображения, поскольку иначе вы способствуете росту на них бактерий», — заявили сотрудники компании.

В то же время они посоветовали стирать указанные изделия при температуре 40 градусов Цельсия и использовать при этом мягкие моющие средства. Кроме того, их следует сушить не в сушильной машине, а на свежем воздухе и впоследствии размещать на вешалке, пояснили специалисты.

Ранее в декабре эксперт по энергетике и отоплению компании My Job Quote Мэтью Дженкинс назвал способы избежать неприятных запахов от одежды после стирки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
Определены российские города с меньше всего подорожавшими новостройками
Популярная пляжная страна захотела возобновить массовые рейсы из России
Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини
76-летней певице Шер сделал предложение 36-летний возлюбленный
Умер серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР
Москвичам предрекли потепление перед Новым годом
Российский подросток умер после встречи с друзьями в заброшенном доме
Оценен уровень неполной занятости в России
Анастасия Волочкова села в бане в свою «фирменную» позу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.