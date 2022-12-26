МИД предупредил о возможности катастрофы из-за действий Киева в отношении ЗАЭС

Замглавы МИД Галузин: действия Киева в отношении ЗАЭС могут обернуться катастрофой

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС предупредил, что действия киевских властей в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут обернуться катастрофой.

«В целом делаем все от нас зависящее, чтобы задача создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС была, наконец, реализована, а риски аварии на атомном объекте сведены к нулю», — заявил он.

Дипломат выразил надежду, что власти Украины все-таки осознают опасность нанесения ударов по атомной электростанции и прекратят подобные действия, пока результатом их деятельности не стали катастрофические последствия. По словам замглавы МИД, необходимо как можно скорее создать зону безопасности вокруг ЗАЭС.

Ранее стало известно, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится разместить на постоянной основе несколько групп экспертов на каждой из четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле.