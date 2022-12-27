Названы причины провала нового iPhone

Digital Trends: iPhone 14 Plus провалился в продаже из-за высокой цены и конкурентов

Apple не угадала с позиционированием iPhone 14 Plus, из-за чего девайс провалился в продаже. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Авторы IT-медиа назвали причины, по которым один из смартфонов Apple 2022 года выпуска провалился на рынке. По словам специалистов, неудачные продажи, в том числе, связаны с высокой ценой iPhone 14 Plus. Устройство оценили в 899 долларов — при этом пользователь может немного доплатить и купить iPhone 13 Pro Max, который практически во всем превосходит новый телефон.

Также журналисты отметили, что компромиссный девайс от Apple «поджимают» конкуренты. Так, Google Pixel 7 Pro, который практически по всем характеристикам лучше iPhone 14 Plus, а также имеет более качественные дисплей и камеру и стоит дешевле нового гаджета Apple.

«Я думаю, что iPhone 14 Plus попал в слепую зону с точки зрения сочетания цены и характеристик», — прокомментировал низкие продажи девайса заместитель директора агентства Counterpoint Research Ян Страйяк. По его словам, Apple не угадала с позиционированием — чаще потребители выбирают либо дешевый iPhone 14, либо премиальные iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

В середине октября специалисты DigiTimes рассказали, что продажи iPhone 14 Plus оказались ниже ожидаемых. Аналитики предсказали, что Apple сократит производство аппарата.