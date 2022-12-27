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22:05, 27 декабря 2022Россия

Раскрыты подробности о ходе боев под Артемовском

«РВ»: ожесточенные бои под Артемовском продолжаются, артиллерия работает 24 часа в сутки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Под Артемовском продолжаются ожесточенные бои, артиллерия работает непрестанно 24 часа в сутки. Подробности о ходе боев раскрыло издание «Русская весна» («РВ»).

Отмечается, что российская пехота ЧВК «Вагнер» штурмует город с разных направлений. Вооруженные силы Украины (ВСУ) «показали» свои позиции под городом, пишет издание.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ ежедневно теряют около 500 бойцов под Артемовском.

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Марина Совина
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