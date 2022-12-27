Замначальника Красноярской железной дороги получил взятку автомобилем

Замначальника Красноярской железной дороги заподозрили в получении взятки автомобилем

Заместителя начальника Красноярской железной дороги заподозрили в получении взятки. Об этом во вторник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2020 по 2021 год фигурант курировал строительную деятельность подразделений ОАО «РЖД» и его дочерних предприятий. Так он обеспечил силами подчиненных подразделений выполнение и приемку строительно-монтажных работ по ряду линейных объектов Красноярской железной дороги.

За покровительство по службе и лоббирование интересов коммерческой организации мужчина получил автомобиль стоимостью 16 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.