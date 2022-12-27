Россиян предупредили об особой опасности баночных алкогольных напитков

Нарколог Холдин заявил, что баночный алкоголь грозит развитием диабета и болезней сердца

Привычка к употреблению баночного алкоголя грозит развитием болезней сердца и диабета, заявил психиатр-нарколог Виталий Холдин. Об этих и других последствиях увлечения баночными алкогольными напитками он предупредил россиян в беседе с News.ru.

Холдин назвал особой опасностью таких напитков то, что в них содержатся этиловый спирт низкого качества, красители, консерванты и ароматизаторы. «Эта гремучая смесь быстро вызывает проблемы с желудком и печенью. Одна баночка коктейля содержит пять ложек сахара. При ежедневном употреблении это грозит развитием диабета второго типа и ожирением», — сказал врач, добавив, что особенно вредно сочетание кофеина и алкоголя, поскольку оно негативно сказывается на состоянии сосудов и сердца.

Помимо этого, продолжил нарколог, чрезмерное употребление таких напитков приводит к алкогольной зависимости, требующей длительного лечения у специалистов.

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Алтайского края Андрей Иванов назвал оптимальное количество алкоголя во время новогоднего застолья. Он озвучил допустимый объем как крепких напитков, так и вина или шампанского.