Популярный комик с ТНТ рассказал про худший Новый год в жизни

Комик Бебуришвили рассказал, что однажды в Новый год он вместе с матерью отравился оливье

Популярный российский стендап-комик, резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Андрей Бебуришвили рассказал о худшем праздновании Нового года в своей жизни. Историей он поделился в интервью изданию Super.ru, запись которого доступна в Telegram.

По словам Бебуришвили, однажды в Новый год он вместе с матерью отравился салатом оливье. Как уточнил комик, на протяжении всего остатка праздника их мутило.

«Это был худший и лучший [Новый год], очень семейный, это очень сплачивает», — пошутил резидент Comedy Club.

Также Бебуришвили ответил на вопрос о том, как он узнал, что Деда Мороза не существует. «У всех такое в детстве было, что приезжают Дед Мороз и Снегурочка. Они, в общем, ходили по подъезду. Я понял, что это ненастоящие Дед Мороз и Снегурочка, потому что они, во-первых, одногодки. Во-вторых, они потом вышли во двор и курили. И мама, по-моему, им еще 500 рублей дала», — вспомнил комик и добавил, что после этого у него «разрушилась сказка».

Ранее Бебуришвили рассказал, что однажды он был ведущим игры «Что? Где? Когда?», а также выступил со стендапом перед знатоками. Комик назвал этот опыт ужасным. По его словам, слушатели не смеялись над его шутками.