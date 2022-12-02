Популярный комик назвал ужасным опыт в «Что? Где? Когда?»

Комик Андрей Бебуришвили назвал ужасным опыт проведения игры «Что? Где? Когда?»

Популярный российский комик Андрей Бебуришвили рассказал, что однажды ему довелось побывать ведущим интеллектуального проекта «Что? Где? Когда?», а также выступать со стендапом для знатоков. В шоу «Ошуительное Хоу» юморист назвал этот опыт ужасным. Выпуск доступен на платформе The Hole.

Бебуришвили отметил, что игра состоялась под Санкт-Петербургом. «Я начинаю выступать и понимаю, что все мимо, вообще ничего не заходит», — описал он реакцию зрителей и добавил, что из-за этого ему было неловко. По словам комика, он должен был рассказывать шутки полчаса, но сократил время до 20 минут, так как счел его достаточным.

Однако после того как Бебуришвили закончил со стендапом, предположительно, организатор мероприятия позвонила менеджеру комика и в нецензурной форме потребовала, чтобы он выступил дополнительные 10 минут. При этом женщина приказала юмористу пересказывать его старые шутки, ранее звучавшие в шоу «Comedy Баттл». По словам юмориста, он последовал указаниям.

«После этого я с обосранным настроением вел "Что? Где? Когда?" опять. У них же. (...) И это было ужасно», — заявил Бебуришвили. Комик подчеркнул, что во время игры присутствующие, которые ранее прохладно отреагировали на его выступление, охотно смеялись после шуток других людей. «Это был мрак, реально», — подытожил юморист.

Ранее сообщалось, что Бебуришвили доставили в полицию перед концертом в Челябинске и оштрафовали за курение у здания местного аэропорта.