Популярного комика с ТНТ оштрафовали в российском городе

Стендап-комика Андрея Бебуришвили оштрафовали в Челябинске за курение у здания аэропорта

Популярного стендап-комика, резидента Comedy Club на канале ТНТ Андрея Бебуришвили перед концертом в Челябинске доставили в полицию и оштрафовали за курение у здания местного аэропорта. Об инциденте в уральском городе юморист рассказал в Telegram-канале «Круги на полях».

Бебуришвили опубликовал видео, снятое в полицейском участке. «Покурили в неположенном месте. В Челябинске. Покурили сигареты около аэропорта», — рассказал он и в шутку призвал зрителей писать петиции, чтобы его освободили из тюрьмы.

Спустя какое-то время комик также опубликовал в личном Telegram-канале ролик, из которого следует, что в полиции ему выписали штраф, после чего отпустили. По словам юмориста, в 2016 году его уже наказывали за аналогичное правонарушение.

Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу в разговоре с 74.RU подтвердило, что юморист был доставлен в полицию за курение у здания аэропорта. «В ходе патрулирования сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска установили двух граждан 1992 и 1993 годов рождения, которые курили в неположенном месте. Нарушителей доставили в служебное помещение транспортной полиции, и в отношении их были составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ», — уточнили в полиции.

В начале ноября стало известно, что Бебуришвили заменил комика Гарика Харламова в роли ведущего Comedy Club. Харламов, комментируя это решение, заявил, что пора уступать дорогу молодым. Однако спустя две недели он сообщил, что возвращается в юмористический проект.