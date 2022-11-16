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18:10, 16 ноября 2022Интернет и СМИ

Гарик Харламов вернулся в Comedy Club после двухнедельного перерыва

Комик Гарик Харламов вернулся в Comedy Club после двухнедельного перерыва

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярный комик Гарик Харламов объявил о своем возвращении в юмористическое шоу Comedy Club после двухнедельного перерыва. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ну все, хватит! После двухнедельной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно!» — написал Харламов. Он добавил, что выпуск Comedy Club с его участием выйдет на ТНТ уже на этой неделе.

Ранее комик рассказал, что отправился на отдых сразу после того, как покинул Comedy Club. «Друзья, все, кто переживал, где я, — я в санатории. Ну, как говорится, первый день на пенсии. Точнее, первую неделю. Сейчас пойду на процедуры, там Мацеста, обертывания. Так что все хорошо», — шутил он.

Об уходе Харламова из Comedy Club сообщалось в начале ноября. Комментируя свой уход, комик заявил, что годы работы в шоу вместе с шоуменом Павлом Волей были прекрасными, но настало время «уступить дорогу молодим». В роли ведущего юмориста заменил стендап-комик Андрей Бебуришвили. «Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет», — комментировал ведущий новую должность.

Харламов стал резидентом Comedy Club в 2005 году. До 2009 года комик выступал в дуэте с Тимуром Батрутдиновым, однако позже на волне популярности решил покинуть проект и запустить свое шоу. Летом 2010-го на НТВ вышел проект «Бульдог-шоу», в котором Харламов общался с известными гостями. Однако программа не стала рейтинговой и закрылась спустя всего несколько выпусков. В 2011-м Харламов решил вернуться в Comedy Club.

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Олег Давыдов
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