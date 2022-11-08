Харламов рассказал об отдыхе после ухода из Comedy Club

Гарик Харламов рассказал, что отправился на отдых в санаторий после ухода из Comedy Club

Популярный комик Гарик Харламов рассказал, чем решил заняться после ухода из юмористического проекта Comedy Club. В своем Telegram-канале юморист сообщил, что сразу после того, как покинул должность ведущего шоу, отправился на отдых.

«Друзья, все кто переживал, где я, — я в санатории. Ну, как говорится, первый день на пенсии. Точнее, первую неделю. Сейчас пойду на процедуры, там Мацеста, обертывания (…) Так что все хорошо», — сказал он.

О том, что Харламов ушел с должности ведущего Comedy Club, стало известно 3 ноября. Его заменил стендап-комик Андрей Бебуришвили.

Харламов прокомментировал свой уход из шоу в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой [Волей] эти годы "Камеди", но пора уступать дорогу молодым! Бебур (Андрей Бебуришвили — прим. «Ленты.ру»), в добрый путь!» — написал комик. Он добавил, что после ухода из шоу планирует «наконец-то спать».