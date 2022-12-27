Власти Макеевки назвали возможную цель убийства семьи из восьми человек

Власти Макеевки в ДНР заявили, что целью убийства семьи из восьми человек был грабеж

Власти Макеевки в ДНР заявили, что целью убийства семьи из восьми человек был грабеж. Об этом сообщает ТАСС.

По данным руководства города, среди погибших четверо детей. Самому младшему из них был один год.

По словам мэра Макеевки Владислава Ключарова, в городе введен план «Сирена».

О преступлении стало известно накануне ночью. Уточнялось, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda. По предварительным данным, к произошедшему причастна группа вооруженных автоматами людей, которые добивали жертв выстрелами в голову.