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11:12, 27 декабря 2022Россия

Экс-глава российского города погиб в ДТП

Бывший глава города Александров Владимирской области Симин погиб в ДТП

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Экс-глава города Александров Владимирской области Геннадий Симин погиб в ДТП утром во вторник, 27 декабря, в Одинцовском районе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, два автомобиля столкнулись на Можайском шоссе. В одной из машин находился 49-летний Симин, он скончался на месте. В результате ДТП пострадал таксист, которого отправили в больницу.

В 2010 году мэр российского города Геннадий Симин был задержан за крупное мошенничество. Следствие длилось три года, а в 2014 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мэр Рыбинска за рулем Lexus GX460 столкнулся с водителем «ВАЗ-2110» в Мышкинском районе Ярославской области рядом с деревней Охотино. В результате аварии он получил ушибы, а водитель и пассажир другой машины были госпитализированы с травмами в больницу. ДТП произошло из-за того, что чиновник выехал на встречную полосу.

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Юлия Ямпольская
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