В российском городе загорелся ангар на территории торгового комплекса
В Екатеринбурге загорелся ангар с деревянной продукцией на территории торгового комплекса
В Екатеринбурге на территории торгового комплекса на 17-м километре Полевского тракта загорелся ангар с деревянной продукцией. Об этом сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.
Информация о происшествии в российском городе поступила в 19:02 по местному времени (17:02 по московскому времени), отметили в ведомстве.
По данным регионального МЧС, ангар с деревянной продукцией внутри горит на площади 300 квадратных метров. Количество пострадавших неизвестно. На тушение пожара направлены 13 единиц техники и 46 человек личного состава.
25 декабря произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме Иркутска. Администрацией города был предоставлен автобус для временного размещения жильцов дома. Отмечается, что жителей эвакуировали.