В российском городе загорелся ангар на территории торгового комплекса

В Екатеринбурге загорелся ангар с деревянной продукцией на территории торгового комплекса

В Екатеринбурге на территории торгового комплекса на 17-м километре Полевского тракта загорелся ангар с деревянной продукцией. Об этом сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.

Информация о происшествии в российском городе поступила в 19:02 по местному времени (17:02 по московскому времени), отметили в ведомстве.

По данным регионального МЧС, ангар с деревянной продукцией внутри горит на площади 300 квадратных метров. Количество пострадавших неизвестно. На тушение пожара направлены 13 единиц техники и 46 человек личного состава.

25 декабря произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме Иркутска. Администрацией города был предоставлен автобус для временного размещения жильцов дома. Отмечается, что жителей эвакуировали.