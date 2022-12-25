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17:45, 25 декабря 2022Россия

Пожар в российском многоквартирном доме сняли на видео

В двухэтажном многоквартирном доме в Иркутске произошел пожар
СюжетПожары в России

В двухэтажном многоквартирном доме Иркутска произошел пожар. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал МЧС России по Иркутской области.

На размещенном ролике видно, что дым идет из окон на втором этаже. На месте происшествия работают шесть пожарных машин, сотрудники ГИБДД перекрыли улицы для обеспечения ликвидации огня.

Администрацией города предоставлен автобус для временного размещения жильцов дома. Отмечается, что жильцов эвакуировали, а причина возгорания устанавливается.

Ранее во Владивостоке в ночном клубе Unique произошел пожар. Сотрудники заведения смогли потушить разгоравшийся огонь своими силами.

Мария Винар
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