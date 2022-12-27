Названы пять путей развития конфликта на Украине в 2023 году

BBC News: конфликт на Украине может закончиться к концу 2023 года

Издание BBC News опросило нескольких военных экспертов, чтобы те назвали пять путей развития конфликта на Украине в следующем году. Среди них как то, что он вообще закончится, так и то, что стороны так и продолжат отказываться от переговоров.

Заместитель директора Института стратегических исследований в Великобритании Майкл Кларк считает, что в 2023 году ключевым фактором развития конфликта станет судьба российских мобилизованных и их действия на поле боя. Он подчеркнул, что ни Россия, ни Украина не планируют останавливаться.

Ученый и аналитик из Вашингтона Андрей Пионтковский полагает, что Украина «полностью восстановит свою территориальную целостность не позднее весны 2023 года». Он пояснил, что его вывод связан с высокой мотивацией украинских военных с одной стороны и готовностью Запада оказывать ей помощь, продолжая противостоять Кремлю, — с другой. С Пионтковским согласен бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес: по его словам, украинские силы обладают преимуществом в том числе благодаря поставкам вооружеий с Запада.

Представительница департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта, в свою очередь, усомнилась в возможность начала мирных переговоров и предположила, что боевые действия продолжатся вплоть до конца 2023 года. «Прошлые войны, в которых просчет был решающим элементом, — такие, как Вьетнам для Соединенных Штатов или Афганистан для Советского Союза, — только так и заканчивались. Внутриполитические условия в стране, которая просчиталась, изменились, и вывод войск стал единственно возможным вариантом», — подчеркнула Занчетта.

А военный эксперт из Тель-Авива Дэвид Гендельман предположил, что, вероятнее всего, российские войска продолжат «медленное перемалывание украинских сил», в то время как ВСУ попытаются совершить прорыв либо на южном, либо на северном направлениях.