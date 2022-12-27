Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 27 декабря 2022Мир

Названы пять путей развития конфликта на Украине в 2023 году

BBC News: конфликт на Украине может закончиться к концу 2023 года

Фото: Stringer / Reuters

Издание BBC News опросило нескольких военных экспертов, чтобы те назвали пять путей развития конфликта на Украине в следующем году. Среди них как то, что он вообще закончится, так и то, что стороны так и продолжат отказываться от переговоров.

Заместитель директора Института стратегических исследований в Великобритании Майкл Кларк считает, что в 2023 году ключевым фактором развития конфликта станет судьба российских мобилизованных и их действия на поле боя. Он подчеркнул, что ни Россия, ни Украина не планируют останавливаться.

Ученый и аналитик из Вашингтона Андрей Пионтковский полагает, что Украина «полностью восстановит свою территориальную целостность не позднее весны 2023 года». Он пояснил, что его вывод связан с высокой мотивацией украинских военных с одной стороны и готовностью Запада оказывать ей помощь, продолжая противостоять Кремлю, — с другой. С Пионтковским согласен бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес: по его словам, украинские силы обладают преимуществом в том числе благодаря поставкам вооружеий с Запада.

Представительница департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта, в свою очередь, усомнилась в возможность начала мирных переговоров и предположила, что боевые действия продолжатся вплоть до конца 2023 года. «Прошлые войны, в которых просчет был решающим элементом, — такие, как Вьетнам для Соединенных Штатов или Афганистан для Советского Союза, — только так и заканчивались. Внутриполитические условия в стране, которая просчиталась, изменились, и вывод войск стал единственно возможным вариантом», — подчеркнула Занчетта.

А военный эксперт из Тель-Авива Дэвид Гендельман предположил, что, вероятнее всего, российские войска продолжат «медленное перемалывание украинских сил», в то время как ВСУ попытаются совершить прорыв либо на южном, либо на северном направлениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лавров уличил США в желании уничтожить Россию
Стало известно о спорах республиканцев в США из-за помощи Украине
В Санкт-Петербурге годовалая девочка умерла из-за батарейки
Преподаватель подрался с российским студентом из-за мата и попал на видео
Туристы нашли способ вернуться домой вопреки отмене рейсов и прославились в сети
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
ЕС запретил давать российским компаниям советы по санкциям
В Центробанке допустили новое повышение ставки
Президент Чехии разъяснил прежнюю позицию о хороших отношениях с Россией
38-летняя модель показала тело в бикини и возмутила фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.