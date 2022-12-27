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11:30, 27 декабря 2022Экономика

Масштаб нового месторождения газа в Черном море оценили

Аналитик Рыков: новое месторождение газа в Черном море — это комариный укус

Фото: Amir Cohen / Reuters

Новое месторождение газа, которое обнаружено в Черном море, — это комариный укус для мирового рынка, считает заведующий сектором Энергетического департамента Института Энергетики и финансов Юрий Рыков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил объемы месторождения.

Вечером 26 декабря стало известно, что в Черном море обнаружено новое месторождение газа. Его запасы оцениваются почти в 60 миллиардов кубометров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реальные запасы могут оказаться меньше

Юрий Рыковзаведующий сектором Энергетического департамента Института Энергетики и финансов

«Сразу все запасы извлечь невозможно. Должна быть последовательная работа. Разработка месторождения — это 10-15 лет. И я не думаю, что оттуда можно будет извлекать больше, чем 1 миллиард кубометров в год. Поэтому я считаю, что это комариный укус», — заявил Рыков.

Обнаружение месторождения в Черном море минимально повлияет на общую ситуацию на газовом рынке, убежден аналитик. Потому что запасы не очень большие, и месторождение еще необходимо обустраивать, добавил он.

«Месторождения разного объема периодически открываются, но особо крупных месторождений больше нет. Считается, что основная часть крупных месторождений газа уже открыта. Поэтому я думаю, что это просто еще один небольшой источник добычи газа», — объяснил Рыков.

О том, что турецкие власти собрались провести геологоразведочные работы для разведки нефтяных и газовых месторождений в 2023 году, стало известно в октябре. Страна запланировала пробурить 100 скважин на суше и выполнить определенные работы в море. До этого также сообщалось, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море.

В июне президент Турции объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря для доставки топлива с месторождения. Тогда он отмечал, что, по прогнозам, на пик добычи Сакарья сможет выйти к 2026 году.

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Алена Шевченко
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