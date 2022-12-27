В Грузии назвали сроки выпуска первого беспилотника

Премьер Грузии Гарибашвили заявил о планах выпустить первый БПЛА через несколько месяцев

Через несколько месяцев Грузия вместе с компанией из Польши планирует выпустить первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил во время выступления с отчетом о работе правительства, передает ТАСС.

По его словам, Грузия сможет производить несколько тысяч беспилотников. Премьер отметил, что республика также сотрудничает с израильской компанией Rafael в рамках усиления противовоздушной обороны. Он уточнил, что кооперация предполагает модернизацию уже имеющихся систем, а также приобретение новых.

Ранее о разработке собственного дрона-камикадзе с возможностью возвращения сообщали на Украине. По словам представителя «Укроборонпрома» Олега Болдарева, БПЛА уже готов и проходит испытания.