Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 11 декабря 2022Бывший СССР

На Украине анонсировали разработку собственных беспилотников-камикадзе

Представитель «Укроборонпрома» Болдарев заявил о разработке беспилотников-камикадзе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shutterstock

Представитель «Укроборонпрома» Олег Болдарев заявил о разработке собственных беспилотников-камикадзе с возможностью возвращения. Об анонсе компании сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Болдарева, дрон уже готов и на данный момент проходит испытания. В скором времени, отметил представитель компании, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который сможет наносить удары по тылу противника.

«Говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения», — сказал Болдарев, добавив, что возможность возвращения означает способность БПЛА атаковать цели несколько раз.

Дальность беспилотника — 1000 километров. По данным «Укроборонпрома», механизм частично состоит из иностранных деталей. При этом разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, а также сборка и техническое обслуживание осуществляется украинскими специалистами.

Ранее стало известно, что разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ на краснолиманском направлении. Уточняется, что разведывательный украинский беспилотник «Фурия» был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении украинской пусковой установки «Бук-М1»
В Минобороны заявили об отправке в зону СВО более 600 мобилизованных
Канье Уэста признали антисемитом года
Врачи рассказали о состоянии Стаса Барецкого после избиения
Российские войска уничтожили три группы диверсантов в ЛНР
Украинский танк с заваренными люками попал на видео
Опубликован дизайн-проект новой станции метро «Физтех» в Москве
Россия поразила цели ВСУ в 177 районах
Минобороны сообщило о поражении двух артбатарей ВСУ
Минобороны отчиталось об отражении контратаки ВСУ в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.