На Украине анонсировали разработку собственных беспилотников-камикадзе

Представитель «Укроборонпрома» Болдарев заявил о разработке беспилотников-камикадзе

Представитель «Укроборонпрома» Олег Болдарев заявил о разработке собственных беспилотников-камикадзе с возможностью возвращения. Об анонсе компании сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Болдарева, дрон уже готов и на данный момент проходит испытания. В скором времени, отметил представитель компании, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который сможет наносить удары по тылу противника.

«Говоря об ударном беспилотнике, подразумевается вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения», — сказал Болдарев, добавив, что возможность возвращения означает способность БПЛА атаковать цели несколько раз.

Дальность беспилотника — 1000 километров. По данным «Укроборонпрома», механизм частично состоит из иностранных деталей. При этом разработка программного обеспечения, средства связи с наземными станциями, а также сборка и техническое обслуживание осуществляется украинскими специалистами.

Ранее стало известно, что разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ на краснолиманском направлении. Уточняется, что разведывательный украинский беспилотник «Фурия» был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы.