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17:29, 27 декабря 2022Путешествия

Отец отказался платить за одну из дочерей в отпуске и вызвал гнев в сети

Reddit: мужчина запланировал круиз с семьей и исключил из планов на отпуск старшую дочь

Фото: Georgy Trofimov / Unsplash

Отец троих детей запланировал семейный отпуск и отказался платить за одну из дочерей, исключив ее из плана отдыха. История мужчины на форуме Reddit вызвала гнев пользователей сети.

По словам автора публикации, они вместе с женой запланировали круиз, куда собирались взять 15-летнего сына, 12-летнюю дочь, а также старшую дочь, которой уже исполнилось 20 лет. Поскольку в каюте могут поместиться лишь четыре человека, отец предложил старшей дочери самостоятельно оплатить себе проживание, если она хочет отправиться с ними.

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«Чтобы вместить всех пятерых, нам понадобятся две каюты. Но дочь сказала мне, что это несправедливо и наша поездка в таком случае уже не семейная. Она заявила, что не поедет», — рассказал автор публикации. По словам мужчины, его жена с ним полностью согласна и считает, что старшая работающая дочь должна оплатить поездку сама.

В комментариях пользователи раскритиковали двух родителей, назвав их поведение несправедливым. Юзеры посчитали, что семейный отпуск не может исключать одного из детей, а при выборе каюты можно было подыскать что-то более подходящее для семьи из пяти человек. «Вы имеете полное право брать на отдых кого хотите, но ваша дочь имеет право расстраиваться из-за того, что она для вас второстепенна. Вы вообще ее любите?» — спросил один комментатор.

Также пользователи предположили, что в 20 лет человек пока не зарабатывает столько, чтобы позволить себе взять отдельную каюту во время круиза. «Что вообще с вами не так? Она тоже ваш ребенок, вы в курсе? Возраст не играет роли!» — заявил другой пользователь.

Ранее в сентябре пользовательница Mumsnet пожаловалась на свою подругу, которая внезапно решила пригласить в их общую поездку других членов своей семьи, и получила поддержку других читателей форума. Комментаторы назвали поступок девушки эгоистичным и пакостным.

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Зарина Дзагоева
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