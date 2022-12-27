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20:54, 27 декабря 2022Из жизни

Девушка провезла через границу два килограмма золота в нижнем белье

The Times of India: девушка провезла в Индию 2 килограмма золота в нижнем белье и попалась

Фото: David Talukdar / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

19-летняя жительница индийского города Касарагод по имени Шахла незаконно провезла через границу почти два килограмма золота в нижнем белье. Об этом сообщает The Times of India.

Шахла прилетела в Индию из Дубая, прошла таможенный контроль и вышла из аэропорта. В этот момент она попалась полиции. Сотрудники правоохранительных органов допрашивали Шахлу в течение нескольких часов, но она утверждала, что не является контрабандисткой.

Полицейские осмотрели багаж девушки, но не нашли ничего подозрительного. Тогда Шахла прошла медицинский осмотр, в ходе которого в ее нижнем белье обнаружили 1,8 килограмма золота.

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Девушку арестовали. Ее допрашивают, чтобы узнать, кто еще замешан в преступлении. Отмечается, что Шахла прилетела в Дубай на шесть дней. Она солгала родителям, что едет на собеседование, однако целью поездки стала перевозка драгоценного металла. Полиция сообщила, что изъятое золото будет передано суду, а подробный отчет — в таможню для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что 42-летний турист из США попытался провезти контрабандой живого аллигатора-альбиноса из Германии в Сингапур. Сотрудники службы безопасности немецкого аэропорта обнаружили рептилию в чемодане, когда увидели ее на снимке интроскопа.

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Алиса Удовик
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