Умер актер сериала «Корона» Стефен Грейф

На 79-м году жизни скончался актер сериала «Корона» Стефен Грейф

На 79-м году жизни скончался британский актер Стефен Грейф. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Причины смерти артиста не раскрываются.

«С большой грустью сообщаем о смерти нашего замечательного клиента Стефена Грейфа. Его обширная карьера включала множество ролей на экране и на сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде. Нам будет его очень не хватать, и наши мысли с его семьей и друзьями», — сообщили представители агентства Michelle Braidman Associates, с которым сотрудничал актер.

В фильмографии артиста было более 90 проектов. Грейф снимался в таких сериалах, как «Семерка Блейка», «Гражданин Смит», «Казанова», «Стрелять на месте», «Венецианский купец» и «Призраки».

Одним из последних проектов с участием артиста стала «Корона». В четвертом сезоне шоу актер исполнил роль спикера Палаты представителей сэра Бернарда Уэзерилла.

Ранее стало известно, что на 59-м году жизни скончался актер из фильмов «Пианист» и «Тень вампира» Ронан Вайберт.