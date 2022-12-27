В Запорожской области назвали срок окончания обмена гривен на рубли

В Запорожской области заявили, что гривны на рубли можно обменять до 1 апреля 2023 года

Глава правительства Запорожской области Антон Кольцов назвал срок окончания обмена гривен на рубли в регионе. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Кольцов, обменять валюту в региональных банках можно будет до 1 апреля 2023 года. «Причем, обменять можно как банкноты, так и монеты», — уточнил он. Обменять деньги можно без ограничения суммы.

Некоторые ограничения касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Им необходимо составить акты с указанием сумм выручки в гривнах, оставшихся на 31 декабря этого года. Затем документы надо будет предоставить в действующие областные банки до 20 января 2023 года.